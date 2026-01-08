Las empleadas domésticas de Argentina comenzarán enero de 2026 con una actualización de sus salarios mínimos y un bono no remunerativo, como parte del acuerdo salarial establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El ajuste responde al último tramo de la negociación paritaria del sector, que incluyó una suba del 1,3 % sobre los sueldos vigentes en diciembre de 2025, y la continuidad de un monto extra no remunerativo, que se paga en función de la carga horaria semanal.

El bono no remunerativo se aplica a todas las trabajadoras del régimen doméstico, con montos que dependen de las horas trabajadas por semana:

Más de 16 horas semanales: $14.000.

Entre 12 y menos de 16 horas: $9.000.

Menos de 12 horas: $6.000.

Aunque estos valores ya venían pagándose en noviembre y diciembre de 2025, en enero el bono se incorpora con carácter remunerativo al salario mínimo, lo que significa que formará parte de la base salarial y repercutirá en conceptos como aportes, aguinaldo y vacaciones.

¿Cuánto cobrarán por hora y por mes en enero?

Las escalas salariales mínimas que rigen desde enero están diferenciadas por categoría laboral y modalidad de trabajo, con los siguientes valores de referencia:

Supervisores/as:

• Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

• Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, servicios especializados):

• Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

• Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros:

• $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas:

• Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

• Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales:

• Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

• Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes.

Estos valores representan el piso mínimo obligatorio por categoría, que puede incrementarse si corresponden adicionales como antigüedad o zona desfavorable.

El esquema salarial y el bono buscan garantizar ingresos más dignos para las trabajadoras de casas particulares, un sector que abarca tareas variadas como limpieza, cuidado de personas, cocina y supervisión en hogares de todo el país.