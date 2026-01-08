Eugenia Rolón, de 23 años, influencer y pareja del referente libertario Iñaki Gutiérrez, fue demorada este jueves tras protagonizar un accidente vial en la Costa Atlántica bonaerense. Rolón chocó su vehículo contra un poste de alumbrado público mientras conducía, luego de que efectivos policiales advirtieran maniobras imprudentes con el auto en la vía pública en el marco del Operativo Sol 2026.

Tras el impacto, los agentes realizaron un test de alcoholemia que dio como resultado 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido (en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero al alcohol al volante). El automóvil, un Honda Fit, fue secuestrado por la policía como parte del procedimiento.

Rolón fue demorada en el lugar y quedó en una comisaría hasta que su pareja, Iñaki Gutiérrez, se presentó para retirarla. No se registraron heridos en el accidente, pero el episodio generó repercusiones y críticas por la imprudencia al volante. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas de La Costa por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Eugenia Rolón es una comunicadora e influencer libertaria oriunda de San Lorenzo (Santa Fe), vinculada a espacios políticos afines al presidente Javier Milei y activa en redes sociales. Su conducción bajo los efectos del alcohol y el choque en pleno tránsito turístico se convirtieron rápidamente en tema de atención pública y debates sobre seguridad vial.