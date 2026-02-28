El nombre de Sebastián Villa volvió a sonar con fuerza en el mercado de pases tras vincularse a un posible regreso a Boca Juniors, a pesar del conflicto que marcó su salida del club en 2023 y la demanda millonaria que aún mantiene contra la institución. La posibilidad surge en medio de la búsqueda de un extremo por parte del Xeneize, que podría liberar un cupo si se concreta algún movimiento en su plantel antes del cierre del período de transferencias.

La salida de Villa de Boca fue turbulenta: tras su desvinculación por temas extra deportivos, el futbolista inició una demanda por “despido indirecto” reclamando compensaciones salariales e indemnizaciones, y desde el club también le respondieron con una demanda propia. Este frente judicial continúa abierto y es uno de los principales obstáculos para cualquier intento inmediato de reconciliación.

No obstante, fuentes periodísticas señalaron que no hay gestiones formales iniciadas, pero que el club no descartaría explorar un diálogo si se liberara un espacio en el plantel y si se pudiera resolver el conflicto de manera pragmática. En este sentido, el presidente de Boca habría bajado el tono públicamente al hablar del jugador y resaltó una relación afectiva, aunque sin confirmar gestiones concretas al respecto.

Villa, por su parte, ha dejado claro en declaraciones recientes que tiene las puertas abiertas para distintas posibilidades en su futuro profesional, y que consideraría ofertas tanto de Boca como de otros clubes, incluido River, si se presentaran opciones serias. Esta apertura se interpreta como un intento de posicionarse en el mercado sin cerrarse a alternativas, dejando su destino en manos de negociaciones entre los clubes interesados y su representante.

La potencial vuelta al Xeneize chocaría con la necesidad de solucionar temas contractuales y judiciales previos, pero en el contexto actual del mercado de pases el nombre de Villa resurge como una opción que algunos dirigentes podrían evaluar, sobre todo si se logra un acuerdo económico que favorezca a todas las partes.

La novela alrededor de Villa no solo refleja las complicaciones deportivas y legales de un fichaje en el fútbol argentino, sino también cómo las dinámicas del mercado pueden poner en discusión antiguos conflictos si la necesidad de refuerzos deportivos lo amerita.