El Gobierno nacional dio un paso más en el proceso de privatización de rutas nacionales al abrir los sobres con las ofertas presentadas para avanzar en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC), un esquema que busca concesionar más de 1 871 kilómetros de carreteras y autopistas a operadores privados.

Esta etapa incluye dos grandes tramos: el Sur – Atlántico – Acceso Sur, que abarca rutas como la RN 3, RN 205 y RN 226 además de autopistas como Ezeiza – Cañuelas, Ricchieri y Newbery, y el Tramo Pampa, compuesto por la RN 5 entre el kilómetro 65 y su empalme con la RN 35.

Las ofertas fueron presentadas por 15 empresas distintas, que deberán ahora completar la evaluación técnica y económica de sus propuestas. El proceso se divide en dos partes: un sobre con la documentación y calificación de los oferentes y otro con la oferta económica, que incluirá las tarifas de peaje que propondrán cobrar en las rutas concesionadas.

Las concesiones se realizarán sin subsidios públicos, según explicó el Gobierno, con la intención de reemplazar gasto estatal por inversión privada y mejorar el mantenimiento y las condiciones de servicio de los corredores viales.

La primera etapa de la RFC ya fue adjudicada en enero, con la firma de contratos para cerca de 741 km de rutas correspondientes a los tramos Oriental y Conexión, que incluyen vías clave para el corridor del Mercosur y el Puente Rosario-Victoria.

Además de la Etapa II-A, el Gobierno ya avanzó en la Etapa III de la RFC con la convocatoria a licitación de tramos que abarcan diversas regiones del país, lo que refleja el plan oficial de transferir progresivamente la red vial nacional a la administración privada bajo concesiones de peaje.

La movida ya genera debate en distintos sectores sobre el impacto de los peajes, la movilidad y la sustentabilidad del modelo, mientras el Ejecutivo sostiene que la privatización impulsará mejor infraestructura, mayores inversiones y mayor eficiencia en el sistema de rutas.