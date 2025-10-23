Boleto gratuito para votar: las alternativas digitales para viajar sin costo en colectivo este domingo

Aunque el servicio de transporte público no ofrecerá boleto gratuito este domingo de elecciones, los usuarios de la Red Tulum pueden acceder a beneficios equivalentes mediante promociones bancarias y digitales vigentes. Estas alternativas permiten viajar con reintegros totales o descuentos significativos al utilizar métodos de pago específicos.

El Ministerio de Gobierno confirmó que los usuarios pueden obtener un reintegro del 100% en cada pasaje abonado con tarjeta Visa Débito a través de contacto NFC con el celular. El beneficio aplica únicamente cuando el pago se realiza mediante billeteras virtuales compatibles, como Apple Pay para dispositivos iOS, o Google Pay, MODO Contactless, y aplicaciones bancarias como Galicia, BBVA, Personal Pay y BUEPP en Android. El reintegro tiene un tope mensual de diez mil pesos por tarjeta y se acredita entre 20 y 30 días hábiles después de la transacción. La promoción se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 y requiere que la tarjeta haya sido emitida en el país.

Paralelamente, Mercado Pago ofrece un descuento inmediato del 90% en pasajes al pagar con código QR a través de su aplicación. Los usuarios deben activar previamente el beneficio en la sección correspondiente de la aplicación y seleccionar la opción "Pagar viaje con QR" al momento de abonar. Esta promoción tiene un tope de diez mil pesos de descuento por cuenta y estará vigente hasta el 31 de octubre.

Ambas opciones representan alternativas accesibles para mitigar el costo del transporte durante la jornada electoral. Se recomienda a los usuarios verificar la compatibilidad de sus dispositivos y la vigencia de los beneficios antes de viajar.