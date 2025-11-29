Desde diciembre de 2025, WhatsApp dejará de estar disponible en varios modelos antiguos de teléfonos inteligentes, pues sus sistemas operativos dejarán de ser compatibles con las actualizaciones y parches de seguridad que requiere la aplicación.

Esta decisión responde a la necesidad de mantener la seguridad y el rendimiento óptimo de la plataforma, por lo que WhatsApp revisa periódicamente qué dispositivos utilizan versiones de software obsoletas y tienen un menor número de usuarios para determinar su compatibilidad.

Los celulares con sistemas operativos antiguos no pueden recibir nuevas funciones ni actualizaciones de seguridad, lo que incrementa el riesgo de virus y ataques que afectan la privacidad de los usuarios. Por ello, antes de discontinuar el soporte, WhatsApp envía notificaciones para instar a los usuarios a actualizar sus dispositivos.

Actualmente, WhatsApp es compatible con Android OS 5.0 en adelante y con iOS desde la versión 15.1. Entre los modelos que perderán acceso a la aplicación a partir de diciembre de 2025 se encuentran dispositivos de marcas reconocidas como Apple, Samsung, LG, Motorola, HTC y Sony.

Para quienes tengan un celular afectado, la recomendación es adquirir un modelo más reciente para seguir accediendo a todas las funciones y actualizaciones de WhatsApp. En caso de no poder cambiar de dispositivo, se podrá utilizar la versión de escritorio o la versión web, aunque con funcionalidades limitadas.

Para verificar si el equipo es compatible, se puede consultar la versión del sistema operativo en “Acerca del dispositivo” en Android o en “Información” en iPhone.

Listado completo

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G (modelos antiguos)

HTC

One M8

Sony