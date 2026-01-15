El sanjuanino Lisandro Sisterna, navegante de Kevin Benavides (Taurus), volvió a ser protagonista en la jornada del Challenger 2026 y, pese a finalizar cuarto en la etapa, se mantiene décimo en la clasificación general, consolidando su actuación entre los mejores competidores de la carrera.

La jornada de este jueves dejó un importante movimiento en la tabla: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se impusieron en la etapa y escalaron al tercer puesto del acumulado, mientras que Sisterna y Benavides, con su sólida actuación, lograron sostenerse dentro del top 10 general.

Otros destacados de la jornada incluyeron al chileno Lucas Del Río y su navegante mendocino Bruno Jacomy, que ahora marchan cuartos en la general, y al español Pau Navarro, líder absoluto hasta el momento.

Con varias etapas por delante, el sanjuanino Lisandro Sisterna apunta a seguir escalando posiciones y mantener a su equipo entre los mejores del Challenger 2026, en una competencia que promete definiciones apasionantes hasta el final.