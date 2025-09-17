Champions League: hora, TV y formaciones de PSG vs. Atalanta

El torneo de clubes más prestigioso del mundo, la UEFA Champions League, arranca una nueva temporada con un plato fuerte. El actual campeón, el Paris Saint-Germain (PSG), se enfrenta al Atalanta en el Parque de los Príncipes en un duelo que marca el inicio del renovado formato de la competencia. El equipo francés llega con un presente deslumbrante, mientras que el club italiano busca dar la sorpresa y dejar una primera impresión contundente.

El PSG de Luis Enrique vive un momento de ensueño. Tras levantar la Champions League, el equipo alcanzó la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey. A esto se suma el reciente título de la Supercopa de Europa y un arranque perfecto en la liga local, donde marcha primero con puntaje ideal en cuatro jornadas. Esta racha de éxitos consolida al club parisino como uno de los máximos candidatos a repetir el título y demuestra su dominio tanto en el fútbol europeo como en el francés.

Por su parte, el Atalanta llega con un panorama diferente. Tras un inicio de temporada con una derrota y dos empates en la Serie A, el equipo dirigido por Ivan Jurić consiguió su primera victoria el pasado fin de semana, goleando 4-1 al Lecce en casa. Este triunfo les da un impulso anímico necesario para enfrentar a un rival de la talla del PSG, aunque el contraste de presentes inclina la balanza de la previa hacia el lado del campeón.

Detalles del partido y formaciones

El partido entre el PSG y el Atalanta está programado para este miércoles 17 de septiembre. El kick-off será a las 16:00 horas en Argentina, Uruguay y Chile, a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, a las 13:00 horas en México y a las 21:00 horas en España.

El encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de ESPN, que tiene los derechos exclusivos de la UEFA Champions League para toda Sudamérica. Además, los usuarios con el Plan Premium de Disney+ podrán disfrutar del partido en streaming desde cualquier dispositivo.

Alineaciones probables:

PSG: Lucas Chevalier; Acharf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Désiré Doué; Bradley Barcolá, Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskhelia.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien, Odilon Kossounou; Raoul Bellanova, Marten De Roon, Mario Pašalić, Nicola Zalewski; Kamaldeen Sulemana, Charles de Ketelaere y Nikola Krstovic.