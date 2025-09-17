Champions League: hora y cómo ver Ajax vs. Inter de Milán

El fútbol de élite regresa a la pantalla con el inicio de una nueva edición de la UEFA Champions League. Uno de los partidos más atractivos de la primera jornada será el enfrentamiento entre el Ajax y el Inter de Milán, dos equipos con una rica historia en el torneo. El choque se jugará este miércoles en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. A lo largo de la historia de la Copa de Europa, ambos clubes se han enfrentado en cinco ocasiones, con un saldo favorable para el Inter, que registra tres victorias, un empate y una derrota.

El primer encuentro oficial entre ambos fue una de las finales más memorables: la de 1972. En esa ocasión, el Ajax de Johan Cruyff se impuso 2-0 y levantó la "Orejona", consolidando la segunda de las cuatro que poseen. Más de tres décadas después, el último duelo entre ambos equipos, en 2006, vio la balanza inclinarse a favor del Inter, que se impuso 1-0 en los octavos de final.

Dos gigantes que buscan recuperar su gloria

El Inter de Milán llega a esta edición de la Champions con sed de revancha. Después de alcanzar dos finales en los últimos tres años, en las que cayó ante el Manchester City y el PSG, el equipo buscará ese anhelado título que no consiguen desde 2010, cuando eran dirigidos por José Mourinho. Con Chivu ahora en el banquillo, el objetivo es dar el paso final para levantar el trofeo.

Por su parte, el Ajax busca recuperar el estatus de gigante europeo. Aunque ya han pasado 30 años desde su última Champions, el equipo neerlandés dio un aviso de su potencial en 2019, cuando una joven generación dirigida por Erik ten Hag —con figuras como De Ligt, De Jong y Onana— llegó a las semifinales antes de caer dramáticamente ante el Tottenham. El tetracampeón de Europa quiere volver a la cima poco a poco.

El partido entre el Ajax y el Inter se disputará este miércoles 17 de septiembre. Los aficionados en Sudamérica podrán seguir la transmisión en vivo a las 16:00 (ARG/URU/CHI) y 14:00 (COL/PER/ECU) a través del Plan Premium de Disney+.