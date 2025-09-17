Champions League: hora y cómo ver Liverpool vs. Atlético de Madrid

La primera jornada de la Champions League trae un encuentro que promete ser un verdadero choque de estilos y ambiciones. En el estadio de Anfield, Liverpool recibirá al Atlético de Madrid en un duelo que pone a prueba la solidez del equipo español ante uno de los máximos candidatos al título. El partido, que se podrá ver a las 16 horas por Fox Sports, llega en un momento de necesidad para el conjunto de Diego Simeone, que buscará reponerse de un inicio de temporada complicado y las importantes bajas que arrastra.

El Atlético de Madrid llega al encuentro con una lista de ausencias notables por lesión, incluyendo a figuras como Julián Álvarez, Johnny Cardoso, Thiago Almada y Josema Giménez. A esto se suma la baja de Álex Baena por una reciente operación de apendicitis. Estas ausencias obligan al "Cholo" a reestructurar su planteamiento táctico para enfrentarse a un rival de la envergadura del Liverpool, lo que complica aún más su objetivo de competir de igual a igual con los gigantes de Europa.

Un Liverpool con todas sus armas y refuerzos millonarios

Por su parte, el Liverpool se presenta con todas sus figuras a disposición. Mohamed Salah, Virgil Van Dijk y el flamante fichaje Alexandre Isak, por quien se pagaron 140 millones de euros, están listos para el partido. La única duda en el equipo de Slot es la participación de Alexis Mac Allister, quien se recupera de una lesión sufrida el pasado fin de semana en el partido contra el Burnley. El campeón de la Premier League se ha reforzado de manera considerable esta temporada, sumando nombres como Milos Kerkez, Hugo Etikité, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong y el arquero Giorgi Mamardashvili.

Este duelo no solo pone a prueba las aspiraciones del Atlético de competir en la élite europea, sino que también enfrenta a dos filosofías de juego muy distintas. El Liverpool, que parte como claro favorito, intentará imponer su estilo ofensivo en Anfield. En tanto, el Atlético buscará un "ejercicio de resistencia" en uno de los estadios más complicados de Europa. Con las importantes bajas que ha sufrido y los cambios en su plantilla, el conjunto colchonero enfrentará un gran desafío en su camino por la Champions League.

El partido promete intensidad y emoción, y será un termómetro para medir las aspiraciones de ambos equipos en la máxima competición de clubes del continente. El resultado de este enfrentamiento podría marcar el rumbo de ambos conjuntos en lo que resta del torneo.