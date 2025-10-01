La compañía OpenAI anunció el 30 de septiembre de 2025 una innovadora función dentro de ChatGPT que permitirá a los usuarios adquirir cualquier producto o servicio sin salir de la plataforma de chat.

Este nuevo servicio está disponible para las versiones Plus, Pro y gratuita de ChatGPT. Según un comunicado oficial de OpenAI, el usuario podrá solicitar recomendaciones para comprar un artículo basándose en criterios como precio o calidad. Luego, el sistema rastreará la web y ofrecerá opciones clasificadas exclusivamente por relevancia, sin incluir patrocinios.

Una vez que el producto aparece en pantalla, el usuario podrá hacer clic en la opción "comprar" y el chat gestionará todo lo demás, desde el pago electrónico con tarjeta hasta el envío del producto a la dirección indicada, todo sin que el consumidor tenga que abandonar la conversación.

OpenAI aclaró que los usuarios no deberán afrontar costos adicionales por utilizar esta función, aunque los vendedores pagarán una "pequeña tasa" cuyo monto no fue especificado. En palabras de la empresa, "ChatGPT actuará simplemente como el agente del usuario en la IA: transmitiendo con garantías la información entre el vendedor y el comprador, como haría un comprador digital personal".

Este avance se suma al crecimiento sostenido de la plataforma, que según OpenAI ya alcanza los 700 millones de usuarios por semana, consolidándose como una herramienta clave en la interacción digital y el comercio electrónico.