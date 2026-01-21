Chechu Bonelli y su soltería: "Que los hombres se animen"

Chechu Bonelli se encuentra atravesando un proceso de renovación personal en la costa argentina tras su separación de Darío Cvitanich. Luego de pasar unos días en Punta del Este, la modelo se instaló en Mar del Plata para reencontrarse con su familia y amistades.

Respecto a su presente en este inicio de año, la figura expresó: “Empecé el 2026 bien, un año que creo que va a venir con muchas cosas lindas. Yo tengo familia en Mar del Plata, hoy los pude visitar. Hoy estuve con una amiga que hace mucho que no veía y también vive acá en la ciudad, todo es una linda excusa para volver a La Feliz”.

En relación con el vínculo que mantiene actualmente con el padre de sus hijas, Bonelli detalló que buscan la cordialidad por el pasado compartido: “Tratamos de tener una buena relación, lo justo y necesario, cordial. Por respeto a todos los años que compartimos juntos. Solo eso. Todos tienen derecho a ser felices, me encanta que la gente se enamore, el duelo ya está hecho. Estoy nutriéndome de muchas amistades de toda la vida, amistades nuevas, de viajar, de disfrutar de la naturaleza, de lo simple".

Y agregó: "De estar con mis hijas y disfrutar la maternidad. Y sobre todo poner energías en el trabajo, que por mucho tiempo lo abandoné por determinadas situaciones de la vida y ahora estoy tratando de volver a conectarme con ese lado mío que siempre amé, el periodismo deportivo y el modelaje”.

Durante su estadía, la periodista también enfrentó las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el polista Facundo Pieres tras la viralización de una imagen. Al respecto, desmintió estar en pareja y alentó a los hombres a acercarse: “Yo creo que todos los que se me acerquen de ahora en más van a ser mis novios. Hombre nuevo que se me acerque a la vida ya lo catalogan como novio. Pero no, estoy sola y estoy muy bien".

"Que los hombres se animen a acercarse. Que no tengan miedo. Siempre dicen que cuanto mejor estás y menos lo esperás es cuando alguien aparece. Estoy re contra abierta al amor, pero por ahora tranqui. Todo lleva su tiempo y su proceso, dejo que la vida me sorprenda para bien, no más para mal”, sumó.

Sobre las características que buscaría en un compañero a futuro, la modelo aclaró que no se enfoca en una profesión específica: “No, no sé si polista o futbolista, cantante, representante, fotógrafo, periodista. Mientras tenga un lindo corazón y esté dispuesto a mimarme y entregar lo más lindo que puede tener un hombre con una mujer bienvenido sea. El duelo ya está hecho”.

Finalmente, se refirió a la adquisición de una propiedad, aclarando que se trata de una inversión realizada con sus propios recursos y no del hogar familiar: “Dentro de lo que fue el arreglo de esta separación me compré la casa, pero lo que salió públicamente es algo mío propio. De ahorro de soltera, propiedades que fui vendiendo, me gusta mucho hacer ese tipo de negocios, no tiene nada que ver con la casa donde voy a vivir. Es algo mío extra. La casa en la que voy a vivir con mis hijas ya está, la tengo, todavía no me la entregaron, eso se va a demorar un tiempo”.