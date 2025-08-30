Publicidad
Emergencia climática

Chimbas ofreció apoyo a más de 170 familias por el temporal

El municipio de Chimbas asistió a más de ciento setenta familias afectadas por el mal clima, respondiendo más de setecientos pedidos de ayuda.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Fueron asistidas más de ciento setenta familias. Foto: ilustrativa

La Municipalidad de Chimbas ha brindado apoyo a más de ciento setenta familias de la zona afectada por el temporal, respondiendo a más de setecientos pedidos de ayuda directa. Esta asistencia, que se suma a la ya realizada durante el año, incluyó casos de mayor complejidad registrados este sábado en Villa Sarmiento y Loteo Ignacio Díaz. Además, se proporcionó auxilio a otras quince familias en los sectores este, centro y oeste del municipio.

La respuesta de la gestión municipal fue rápida y coordinada. A los dos casos más graves, se les ofreció asistencia inicial y se informó a las autoridades del Ministerio de Familia de la provincia para asegurar un seguimiento apropiado. 

