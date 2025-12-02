Forbes publicó su ranking de las 10 personas con mayor fortuna a nivel mundial en diciembre de 2025, destacando a Elon Musk como líder indiscutido a pesar de una disminución en su patrimonio durante noviembre.

El empresario sudafricano mantiene el primer puesto con una fortuna estimada en US$483.000 millones, aunque sufrió una baja de US$15.000 millones en su patrimonio a raíz de la caída en el valor de Tesla. Sin embargo, la expansión de SpaceX y el crecimiento de xAI continúan sosteniendo su posición. SpaceX se mantiene valorada en torno a US$400.000 millones, mientras que xAI negocia una ronda de financiamiento que podría alcanzar los US$230.000 millones. Además, su paquete salarial en Tesla está sujeto a litigios, lo que impacta en su proyección patrimonial.

En segundo lugar se encuentra Larry Page, cofundador de Google y Alphabet, con una fortuna de USD 262.000 millones. Su patrimonio creció US$30.000 millones en noviembre gracias a un aumento del 14% en el valor de Alphabet. El avance del proyecto Gemini 3 y su participación en la empresa tecnológica Dynatoms consolidan su influencia en el sector de la inteligencia artificial.

El tercer puesto lo ocupa Larry Ellison, fundador de Oracle, con un patrimonio de US$253.000 millones. Pese a una caída significativa de US$67.000 millones por la baja del 23% en el valor bursátil de su compañía, Ellison sigue siendo clave en proyectos como Stargate, una iniciativa de infraestructura de IA valorada en US$500.000 millones.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se mantiene en la cuarta posición con US$245.000 millones. Durante noviembre, su fortuna disminuyó en US$10.000 millones. Además de su rol en Amazon, Bezos codirige la startup de inteligencia artificial Project Prometheus y sostiene operaciones aeroespaciales a través de Blue Origin.

En quinta posición está Sergey Brin, otro cofundador de Google, con una fortuna de US$242.000 millones. Su patrimonio aumentó US$27.000 millones durante noviembre, impulsado por el avance de Alphabet. Brin también volvió a involucrarse en proyectos vinculados a la inteligencia artificial y realizó una donación de US$1.100 millones en acciones a Catalyst4, una fundación dedicada a la investigación climática y tratamientos para trastornos neurológicos.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, conserva el sexto lugar con una fortuna de US$222.000 millones. Su patrimonio sufrió una leve caída de US$1.000 millones. Meta avanza en proyectos de realidad mixta, redes sociales y modelos generativos, mientras Zuckerberg mantiene el control del 13% del capital accionario.

Bernard Arnault, presidente del conglomerado LVMH, ocupa la séptima posición con US$190.000 millones. Su fortuna creció US$7.000 millones en noviembre, impulsada por la estabilidad del mercado del lujo y el desempeño de marcas como Louis Vuitton, Dior y Sephora. Sus cinco hijos participan activamente en la dirección del grupo, asegurando la continuidad estratégica.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se ubica en octavo lugar con una fortuna de US$154.000 millones. Aunque su patrimonio registró una caída de US$22.000 millones debido a la baja del 13% en el valor bursátil de su empresa, Nvidia continúa liderando la producción de GPU y equipamiento fundamental para sistemas de inteligencia artificial.

Michael Dell, fundador de Dell Technologies, avanzó al noveno puesto con US$152.100 millones. Su patrimonio disminuyó en US$2.000 millones, reflejando la consolidación del negocio corporativo y la expansión en servicios empresariales, manteniendo un papel destacado en el mercado global de hardware.

Finalmente, Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, regresó al top 10 con una fortuna de US$152.000 millones. Su patrimonio aumentó US$9.000 millones en noviembre gracias a un incremento del 8% en el valor del holding y una inversión de US$5.000 millones en Alphabet. Buffett sigue siendo una figura influyente en la gestión de activos a nivel mundial.