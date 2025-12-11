En un movimiento significativo para el ecosistema de criptomonedas en Argentina y la región, la empresa global Nexo anunció la compra del 100% de Buenbit, una de las plataformas más reconocidas en el país. La operación, estimada en torno a US$25 a 30 millones, aún aguarda la aprobación de los organismos regulatorios correspondientes.

Buenbit, fundada en 2018 como un exchange de criptomonedas que luego amplió su oferta a una plataforma financiera integral, había alcanzado una valuación de mercado cercana a los US$60 millones con su última ronda de inversión en 2021. Sin embargo, fuentes del sector indicaron que la empresa no ha experimentado crecimiento reciente y se encuentra en un punto de equilibrio sin generación de caja, lo que hizo que la venta fuera una salida estratégica para sus fundadores.

Federico Ogue, CEO de Buenbit, expresó que esta alianza con Nexo representa “el paso natural en nuestra evolución”, destacando la combinación de conocimiento local con la escala global para impulsar la innovación en Argentina y expandir su impacto en América Latina. Ogue permanecerá en la compañía durante un tiempo para facilitar la transición.

Según informó Nexo, Buenos Aires será el centro regional para futuras inversiones y alianzas en Argentina, Perú y México. La plataforma global, con US$11.000 millones en activos bajo gestión, busca fortalecer su posición en la región, ofreciendo a los usuarios de Buenbit acceso a nuevas funciones, productos de ahorro con mayores rendimientos, créditos respaldados por criptomonedas y una lista ampliada de activos y herramientas de negociación.

“Argentina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech”, afirmó Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, señalando que la unión con el equipo de Buenbit permitirá un crecimiento exponencial en los próximos 12 meses gracias a la combinación de escala global y experiencia local.

Buenbit está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se consolidó como un actor clave en la adopción de criptomonedas en Argentina y Perú. La empresa enfrentó un duro revés en 2022, cuando debió reducir su plantilla laboral a la mitad tras el desplome de la stablecoin del ecosistema Terra.

Desde el enfoque regional, Nexo destacó la relevancia de América Latina para sus operaciones, especialmente por los desafíos que enfrentan los ahorros a largo plazo debido a la inflación, volatilidad y limitado acceso al crédito. El mercado cripto latinoamericano registró un volumen de transacciones cercano a 1,5 billones de dólares entre julio de 2022 y junio de 2025, con Argentina liderando con 93.900 millones de dólares anuales, seguido por México y Perú.

Esta adquisición representa para Nexo una oportunidad de consolidar su infraestructura avanzada y ampliar su oferta en una región dinámica y con alto potencial de crecimiento, en línea con su estrategia global de expansión y diversificación.