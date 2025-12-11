La concreción del nuevo edificio de la Escuela de Música dio un paso decisivo durante la jornada del miércoles con la apertura de sobres de la licitación destinada a finalizar una obra largamente esperada por la comunidad universitaria. El acto, realizado en horas de la mañana y supervisado por autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), reunió a representantes de las cinco empresas constructoras que presentaron sus propuestas para quedarse con la adjudicación.

La apertura formal permitió constatar la participación de cinco firmas del sector, que manifestaron su interés en avanzar con la terminación del proyecto, detenido durante años por falta de financiamiento y reprogramaciones. Tras la verificación de la documentación, se labró el acta correspondiente, firmada por todos los presentes como parte del procedimiento administrativo.

El edificio de la Escuela de Música, considerado fundamental para el desarrollo académico y artístico de la UNSJ, implicará una inversión significativa. El presupuesto oficial establecido para la obra asciende a $1.864.661.879,93, monto que será financiado íntegramente por la universidad con recursos propios, lo que marca un compromiso institucional con la continuidad y finalización del proyecto.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios de la UNSJ informaron que el proceso de evaluación de las propuestas ya está en marcha y que la preadjudicación se realizará antes de fin de año, en cumplimiento del cronograma previsto. Una vez concluida esta etapa, se avanzará en los pasos administrativos posteriores para garantizar el inicio de los trabajos.

La reactivación de la obra ha generado expectativas dentro de la comunidad educativa, que ve en este avance la posibilidad concreta de contar finalmente con un espacio moderno y adecuado para la formación musical. El proyecto, postergado durante varias gestiones, busca dotar a la institución de instalaciones acordes a la demanda académica y al crecimiento sostenido de las carreras vinculadas al arte.

Con cinco oferentes en competencia y un financiamiento confirmado, la UNSJ se encamina a resolver una de las obras más simbólicas de su infraestructura. Ahora, la evaluación técnica y económica de las propuestas será clave para definir cuál de las empresas se hará cargo de la obra que, una vez concluida, representará un salto cualitativo para estudiantes y docentes.