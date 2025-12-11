La presión inflacionaria volvió a sentirse con fuerza en noviembre y se trasladó de manera directa al costo de vida de los hogares argentinos. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró un incremento del 4,1%, la suba mensual más alta desde marzo, impulsada principalmente por los fuertes aumentos en los cortes de carne y otros alimentos esenciales.

El organismo detalló que, como consecuencia de esta escalada, una familia "tipo" —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó $566.364,43 para no caer en la indigencia. Este valor refleja únicamente el costo de los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos calóricos mínimos.

En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye bienes y servicios no alimentarios —como transporte, indumentaria y tarifas— también se encareció con fuerza durante noviembre. Con este incremento, el umbral para no ser considerado pobre ascendió a $1.257.329, cifra que marca la creciente dificultad de los hogares para sostener su nivel de vida frente al avance de los precios.

El repunte de las carnes fue uno de los factores de mayor impacto. Durante noviembre, distintos cortes mostraron subas significativas en carnicerías y supermercados, lo que empujó hacia arriba el costo total de ambas canastas. A esto se sumó el aumento de productos de almacén, lácteos y verduras, que también tuvieron un comportamiento alcista en un mes marcado por la aceleración de la inflación general.