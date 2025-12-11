En diciembre de 2025, millones de argentinos recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como aguinaldo, un ingreso extra que representa el 50% del salario mensual más alto percibido durante el semestre. Esta suma, obligatoria para trabajadores del sector público y privado según la Ley de Contrato de Trabajo, puede convertirse en una oportunidad para mejorar la salud financiera personal.

La segunda cuota del aguinaldo correspondiente al segundo semestre debe pagarse hasta el 18 de diciembre de 2025, con un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para su acreditación bancaria, es decir, hasta el 24 de diciembre. Ante este escenario, muchos buscan alternativas para invertir este dinero y obtener rentabilidad.

Para quienes prefieren un perfil conservador, el plazo fijo sigue siendo una opción confiable. El Banco Provincia recomendó constituir varios plazos fijos con vencimientos escalonados semanalmente, lo que permite disponer de fondos periódicamente sin inmovilizar todo el capital por un mes o más. Además, aclararon que comprar dólares no es una inversión en sí, sino una cobertura contra la posible devaluación del peso.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) aparecen como otra alternativa flexible, apta para perfiles conservadores y moderados. Por ejemplo, IOL Inversiones ofrece dos fondos destacados:

IOL Dólar Ahorro Plus (IOLDOLD) está diseñado para inversores conservadores, con un 25% del fondo invertido en Letras del Tesoro de EE.UU. y el resto en títulos públicos de baja volatilidad. Opera en dólares y busca rendimientos superiores a las opciones bancarias clásicas, con un rendimiento mensual del 1% en los últimos dos meses.

IOL Portafolio Potenciado (IOLPORA), orientado a inversores moderados, combina bonos, letras, acciones y CEDEARs para superar la inflación y el rendimiento del Merval. Permite invertir desde 100 pesos y retirar el dinero en 24 horas. Desde su lanzamiento en junio de 2025, este fondo acumuló un rendimiento del 30%, superando al dólar y al plazo fijo.

En el segmento de renta fija, especialistas de Banza y Adcap señalaron que los bonos en pesos están mejor posicionados para los próximos meses, debido a una esperada normalización del mercado monetario y cambiario, mayor previsibilidad y menor volatilidad.

Para inversores moderados, Cocos Capital sugirió títulos como la ON Tecpetrol 2030/2031, ON Pampa Energía y CEDEARs defensivos de compañías como UnitedHealth, Coca-Cola y Berkshire Hathaway, los cuales ofrecen estabilidad y compensan riesgos locales con baja volatilidad.

Finalmente, quienes buscan mayores rendimientos y están dispuestos a asumir más riesgos pueden optar por acciones y CEDEARs seleccionados, aunque el detalle específico de estas opciones no fue proporcionado en el informe.