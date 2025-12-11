La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable inauguró un nuevo mural artístico y educativo en la Escuela Mercedes Nievas de Castro, en el departamento de Zonda. La intervención fue realizada por la Dirección de Conservación y el equipo del Parque Presidente Sarmiento, con el propósito de reforzar las acciones de educación ambiental y promover el cuidado de la fauna silvestre, especialmente de las aves nativas.

El mural, creado por el artista sanjuanino Marcos Díaz Rossi, representa a un “siete colores”, una de las especies más características de la avifauna local. La obra incluye una frase seleccionada por los estudiantes del establecimiento, lo que permitió integrar la mirada de la comunidad educativa en el mensaje que quedará expuesto hacia la vía pública.

Durante la inauguración participaron el secretario de Ambiente, Federico Ríos; la directora de la escuela, Miryam Vallejo; el equipo técnico del Parque Presidente Sarmiento; docentes, alumnos y familias. En el encuentro, Ríos dialogó con los estudiantes y explicó que el objetivo central es generar conciencia sobre el valor de las aves en libertad, los servicios ecosistémicos que brindan y la necesidad de visibilizar la problemática del tráfico y la captura ilegal, una práctica que también afecta al departamento.

Esta iniciativa forma parte de una línea de trabajo sostenida entre la Secretaría y diversas instituciones educativas. En octubre, antes del Segundo Festival de las Aves realizado en el Parque Presidente Sarmiento, agentes de conservación y el área de Educación Ambiental del Centro Ambiental Anchipurac visitaron la escuela para brindar una charla sobre avifauna y cuidado del ambiente. Esa acción derivó en la decisión de dejar un mensaje permanente a través del mural.

El nuevo mural se consolida como un recurso pedagógico y comunitario que invita a reflexionar sobre la importancia de respetar a las aves silvestres y proteger su hábitat, fortaleciendo el compromiso ambiental en Zonda.