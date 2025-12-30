Un accidente ocurrido en el teleférico de Macugnaga, en los Alpes italianos, causó heridas a cuatro personas y dejó atrapadas a más de 100 en la cima de una montaña. El incidente se produjo cuando una cabina ascendió hasta la estación superior a una velocidad mayor a la permitida, provocando la colisión contra las estructuras de las estaciones.

El teleférico, que lleva a los pasajeros hasta el paso de Monte Moro a una altura aproximada de 2.800 metros cerca de la frontera con Suiza, sufrió el choque a las 10:30 GMT del martes. Según un portavoz de los servicios de rescate alpinos, los heridos presentan lesiones leves.

Los bomberos detallaron que el accidente involucró dos cabinas que impactaron contra las estaciones superior e inferior. Entre los afectados se encuentran tres pasajeros de la cabina superior y el operador de la estación inferior.

El administrador de la empresa operadora, Filippo Besozzi, explicó que "las primeras informaciones indican que el remonte no desaceleró correctamente al entrar en la estación y chocó contra la barrera". Además, destacó que el teleférico, renovado en 2023, no sufrió daños graves pero será sometido a inspecciones.

Más de un centenar de personas quedaron varadas en la cima al quedar inhabilitado el teleférico para el descenso. Sin embargo, aproximadamente tres horas después del accidente, todos los atrapados fueron evacuados mediante helicópteros.

Este accidente se produjo en plena temporada alta de esquí en los Alpes, cuando turistas y locales visitan la región para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.