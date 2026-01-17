En la intersección de las calles San Sebastián y Enrique Godoy, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 30° en el departamento de Rivadavia, se registró un violento accidente vial aproximadamente a las 20:40 horas. El incidente involucró a un automóvil y una motocicleta, resultando en el traslado de urgencia de dos adolescentes con lesiones de consideración.

Según los informes de la UFI Delitos Especiales, el choque fue protagonizado por un Renault Clio conducido por Matías Castro (34) y una motocicleta Corven en la que viajaban dos menores de edad. Al momento de la colisión, el automovilista circulaba por San Sebastián en sentido sur a norte, mientras que el rodado menor —conducido por un joven de 15 años (B. M.) junto a un acompañante de 14 años (J. A.)— lo hacía por Enrique Godoy de este a oeste. El impacto se produjo precisamente en el cruce de ambas arterias.

Publicidad

Debido a la gravedad del golpe, el personal sanitario intervino para trasladar a los dos ocupantes de la moto hacia la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson. En el lugar del hecho trabajó el Sargento Matamoro como primer interventor. Actualmente, la investigación para establecer las responsabilidades pertinentes está a cargo del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal César Recio, quienes coordinan las pericias legales del caso.