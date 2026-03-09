Horóscopo chino: qué signos tendrán éxito y cuáles deben cuidarse

Bajo la influencia del mes del Conejo, la astrología milenaria revela un ciclo de contrastes entre el 9 y el 16 de marzo. Marcelo Viggiano, de FengShuiMundo, detalla que el éxito de esta semana dependerá de la compatibilidad entre el animal regente, la constelación del día y el "dueño del mes".

Durante este período, es posible planificar desde mudanzas y aperturas de negocios hasta bodas, viajes o reformas hogareñas, siempre que se respeten las energías imperantes. Viggiano advierte: "hay tres días muy buenos y otros 3 en los que se deben evitar actividades importantes".

El cronograma de la semana