Virales > A tener en cuenta
Horóscopo chino: qué signos tendrán éxito y cuáles deben cuidarse
POR REDACCIÓN
Bajo la influencia del mes del Conejo, la astrología milenaria revela un ciclo de contrastes entre el 9 y el 16 de marzo. Marcelo Viggiano, de FengShuiMundo, detalla que el éxito de esta semana dependerá de la compatibilidad entre el animal regente, la constelación del día y el "dueño del mes".
Durante este período, es posible planificar desde mudanzas y aperturas de negocios hasta bodas, viajes o reformas hogareñas, siempre que se respeten las energías imperantes. Viggiano advierte: "hay tres días muy buenos y otros 3 en los que se deben evitar actividades importantes".
El cronograma de la semana
Lunes 9 (Caballo de Agua): Bajo la estrella del Corazón del Dragón, el oficial es NIVELAR. "Debemos mantener el equilibrio", indica el experto, sugiriendo postergar proyectos de peso.
Martes 10 (Estrella Cola del Dragón): Es el mejor día de la semana (oficial ESTABLE). "Excelentes energías para concretar proyectos, especialmente comerciales o financieros", afirma Viggiano. Ideal para firmas e inauguraciones, excepto para el Buey. No se recomiendan traslados.
Miércoles 11 (Día del Mono): Segundo mejor día (oficial INICIAR). "Ideal para completar tareas que no se hayan podido finalizar el día anterior", sostiene. Gran momento para Rata, Dragón y Serpiente, con una "hora súper-mágica" de 19:00 a 21:00. Evitar viajes.
Jueves 12 (Gallo de Madera): Día de SACRIFICAR, antagonista al Conejo. Se recomienda rutina estricta; es "especialmente negativo para el inicio de obras, bodas y firma de contratos".
Viernes 13 (Perro de Fuego): Oficial PELIGRO. "No hay bases sólidas, día de energías inestables", advierte el especialista. El signo del Dragón debe ser el más precavido.
Sábado 14 (Día del Cerdo): El tercer mejor día bajo el oficial ÉXITO. "Un gran día, de energías muy positivas, apto para cualquier actividad orientada al crecimiento", asegura Viggiano. Habilitado para mudanzas y viajes.
Domingo 15 (Rata de Tierra): Oficial RECIBIR. Propicio para el descanso. "Conejo, Cabra y Cerdo pueden tener suerte para propuestas románticas", señala el informe. Desfavorable para el Caballo.
Lunes 16 (Buey de Tierra): Oficial ABRIR. Jornada con tendencia a "problemas legales, conflictos y desacuerdos", por lo que se sugiere no agendar eventos clave.