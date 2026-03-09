Una ex Gran Hermano confesó que sufrió violencia de género: su angustiante relato

La ex Gran Hermano 2024, Andrea Lázaro, brindó un testimonio revelador en Infama sobre el vínculo que mantuvo con Ramiro Ferreyra, quien fue denunciado por su pareja anterior, Romina, por presunta violencia de género a principios de este 2026. Según explicó la ex jugadora, el impacto de la denuncia pública fue el detonante para terminar una relación marcada por la falsedad.

"Yo estaba hace una semana con él en ese momento. Gracias a la nota que le hicieron a ella, yo abrí los ojos", confesó Lázaro, admitiendo que, aunque la relación se extendió un tiempo más, las señales de alarma fueron constantes: "Duró dos meses la relación, pero tuve todas las alertas".

Un entorno de sospechas

La ex participante destacó el rol fundamental de su círculo íntimo para detectar el peligro. "Yo estaba observando todo. Mi hijo me alertó porque venía de una relación donde también tuve problemas, entonces yo estaba atenta a todo", relató. Tras conocerse la versión de Romina, Andrea intentó confrontar a su entonces novio, pero se encontró con una muralla de negaciones: "Me decía que era mentira, que ella usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot".

La situación se volvió insostenible debido a las constantes inconsistencias del hombre. "Viví dos meses de mentiras. Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía", detalló sobre la dificultad de contactar a la denunciante.

El fin del engaño

La confirmación definitiva llegó tras una maniobra arriesgada por parte de la mediática. "Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía", reveló sobre cómo logró dar con el contacto de Romina.

Lázaro también enfatizó las discrepancias en la personalidad de Ferreyra: "Él me dijo que era evangelista, no lo era. No tuvo tiempo de hacerme nada a mí, conmigo se portaba sumiso. Estos seres actúan con gente más manejable, más vulnerable". Finalmente, Andrea reflexionó sobre la importancia de la visibilización del caso de Romina: "Sin la entrevista no hubiese seguido con él porque no se sostiene tanta mentira".