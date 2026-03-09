Wanda Nara le metió el dedo en la llaga a Icardi y llevó a su novio a un lugar especial

Tras cumplir una semana de estadía en Italia, donde se encuentran abocados a la remodelación de su exclusiva residencia en Lago di Como, Wanda Nara y Martín Migueles decidieron trasladarse a Milán para vivir una jornada futbolística cargada de simbolismo.

La actual conductora de MasterChef Celebrity regresó a la ciudad donde nacieron sus hijas y donde residió durante años mientras Mauro Icardi capitaneaba al Inter, pero esta vez lo hizo para alentar al equipo contrario.

Wanda Nara primero compartió una foto de ella en las tribunas del estadio del Milán, el eterno rival del Inter, el club donde jugaba Mauro Icardi. Luego, posó con el cartel del club y la frase: "Vamos a ser el equipo de los diablos".

Lo más picante fue que usó un corazón rojo y uno negro, los colores que identifican al Milán. Esta elección estética y deportiva representa un fuerte contraste con el pasado de la mediática en dicha ciudad, lo que podría interpretarse como un mensaje directo hacia el futbolista.

Por su parte, la felicidad de Migueles en Italia quedó registrada en la última foto que posteó Wanda Nara en el club, donde se lo ve sonriendo. El novio de la mediática la reposteó y también agregó los corazones.

Además, el subió otra imagen de ambos en las afueras del estadio, posteo que ella no volvió a compartir en sus redes. Ante este escenario en un territorio con tanto valor sentimental para la familia, queda la incógnita abierta: ¿Reaccionará Mauro Icardi, como nos tiene acostumbrados?