Christian Sancho preocupó a sus seguidores durante el fin de semana al anunciar que había sido internado de urgencia debido a un cuadro de deshidratación que requirió estabilización médica. Tras casi un día de tratamiento, el actor fue dado de alta y ya se encuentra en su hogar acompañado por su esposa, la actriz Celeste Muriega.

En diálogo con LA NACION, Sancho explicó: “Ahora ya estoy mejor, y ya me dieron el alta”. Al ser consultado sobre la causa, relató que “tuve un cuadro de deshidratación y tuvieron que estabilizarme. Evidentemente, tengo que parar un poco y descansar más. Sin dudas el cuerpo me dio un aviso y por suerte lo escuché”.

El actor atribuyó su estado a un exceso de trabajo y estrés acumulado. “Quizás mucho trabajo y muchas cosas en el último tiempo me llevaron a esto. Es un aviso, para empezar a hacer las cosas a otro ritmo. Con tiempos que se ajusten más a lo que puedo. Pero ya estoy en casa y mucho mejor”, agregó.

Celeste Muriega aportó detalles sobre el momento en que Sancho comenzó a sentirse mal: “Cuando despertó veía todo nublado, y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”. Comentó que esta situación se dio por “la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte, etc… Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”.

El tratamiento se llevó a cabo en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UPD) de Belén de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde residen ambos actores. Tras recibir el diagnóstico y estabilizarse, compartieron la situación con sus seguidores a través de redes sociales.

En sus historias de Instagram, Muriega explicó que fue una “parada técnica” y mostró una imagen de Sancho en una camilla con suero. Por su parte, el actor agradeció a quienes se preocuparon por él: “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirle gracias por estar siempre. A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Sancho también expresó su gratitud hacia el personal médico de la UPD y destacó el apoyo incondicional de su esposa: “Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”.

Este episodio de salud ocurrió en pleno estreno de “Todavía estás a tiempo”, un programa que ambos conducen en la TV Pública los martes a las 14 horas. El espacio está dedicado al bienestar emocional, las relaciones de pareja, la alimentación y el deporte, e incluye la participación de invitados. En el estreno del martes 2 de septiembre, el invitado fue el actor Rodrigo Guirao.

Sancho y Muriega comenzaron su relación en 2022 durante los ensayos de “Sex: viví tu experiencia”, el espectáculo de José María Muscari. Su primer encuentro memorable fue el 6 de enero, día del estreno, cuando compartieron una conversación de tres horas que continuó en los días siguientes. El primer beso se dio el 22 de enero, y desde entonces mantuvieron una relación constante que los llevó a convivir y casarse el 7 de diciembre de 2023 en una gran celebración.

El actor reflexionó sobre su vida sentimental y su reciente compromiso: “Se lo pregunté en una función de Sex. Durante un año hicimos una gira por todo el país y me di cuenta que es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Estamos juntos 24/7, literal. Y si al cabo de dos años estuviste todo el tiempo con una persona y lo disfrutaste, me parece que lo mejor que nos puede pasar es seguir juntos y festejar”.

Sancho añadió: “Siento que vamos a dejar de ser una pareja para ser una familia y está buenísimo tomarse el tiempo de pensar que querer vivir algo que nunca había vivido. Ya tuve hijos, ya planté un árbol, me falta escribir un libro y casarme (risas). Es un lindo mensaje para mucha gente que llega a los 48, como yo, y piensa que la vida va a ser de una manera y va a terminar solo. Y no. Este amor me sorprendió gratamente. Hacía tres años que estaba solo y pensaba que no iba a volver a enamorarme y mucho menos casarme. La ilusión de que suceda siempre está… y sucedió”.