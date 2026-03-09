El riesgo país superó los 600 puntos en medio de la tensión global

El riesgo país de la Argentina volvió a subir y superó los 600 puntos básicos en la antesala de la apertura de los mercados en Buenos Aires, en una jornada marcada por la caída de las bolsas internacionales y la fuerte suba del precio del petróleo, que superó los 100 dólares por barril.

El indicador elaborado por J.P. Morgan se ubicó en 603 puntos básicos, lo que representa un incremento del 4,8% respecto del cierre del viernes. La suba estuvo vinculada a la caída en el precio de los bonos argentinos que cotizan en Wall Street, lo que refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Contexto internacional adverso

El aumento del riesgo país se produce en una jornada de fuerte volatilidad en los mercados globales. Las principales bolsas del mundo operan en baja mientras los inversores reaccionan a la escalada del conflicto en Medio Oriente y al impacto que esto genera en el precio de la energía.

En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron retrocesos significativos. En Estados Unidos, los futuros del S&P 500, del Nasdaq Composite y del Dow Jones Industrial Average operaban con bajas superiores al 1%.

En Europa, la tendencia también fue negativa. El índice IBEX 35 llegó a registrar pérdidas superiores al 3% en la apertura de la jornada bursátil.

El petróleo vuelve a superar los 100 dólares

Uno de los factores que más presiona sobre los mercados es la fuerte suba del petróleo. El barril de crudo superó los 100 dólares por primera vez desde 2022 y en el mercado de futuros llegó a ubicarse por encima de los 110 dólares.

La escalada está vinculada al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo que se consume a nivel mundial.

Ante este escenario, los países del Group of Seven evalúan liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo para intentar contener el aumento del precio de la energía. La discusión se realiza en coordinación con la International Energy Agency, que agrupa a 32 países con reservas destinadas a responder ante crisis en el mercado petrolero.

Impacto potencial en la Argentina

La suba del riesgo país se produce en un contexto de incertidumbre internacional que podría complicar el escenario económico argentino. Un indicador más alto implica mayores costos de financiamiento para el país y refleja una mayor cautela por parte de los mercados hacia los activos locales.

Al mismo tiempo, el encarecimiento del petróleo genera presiones adicionales sobre la inflación global y sobre los costos energéticos, un factor que podría tener efectos indirectos sobre la economía argentina en los próximos meses.