Homenaje al Tano Trigo: cuatro bandas se reunirán en Eliazar

Este domingo 9 de noviembre, la casa de rock Eliazar se vestirá de emoción y memoria para rendir homenaje a una figura querida de la escena local: el Tano Trigo. Bajo el lema "El amigo de las bandas", el evento reunirá a cuatro agrupaciones que compartieron escenario, risas y caminos junto a él. La cita es a partir de las 17 hs, con entradas disponibles a través de las bandas participantes o en la puerta del lugar.

El tributo, titulado "Vol 1: DxCxKiLiBRiOMENTAL", contará con las presentaciones en vivo de:

Oktubre

Bajo la Luna

Argentoblues

DxCxKiLiBRiOMENTAL

Cada una de estas bandas representa un fragmento del legado que el Tano ayudó a construir desde su lugar de compañero, difusor y amigo incondicional de la música local. Con estilos que van desde el rock clásico y el blues hasta propuestas sonoras más experimentales, la jornada promete ser un recorrido por los sonidos que marcaron generaciones y que el Tano celebró con autenticidad.