A pocos días del aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el conductor Hernán Caire compartió detalles del particular vínculo que mantenía con el Diez y cómo eran sus salidas nocturnas juntos.

En una entrevista con Pronto, Caire relató el origen de su amistad, recordando que conoció a Maradona en el programa Ritmo de la noche de Marcelo Tinelli, que se emitía los domingos a la noche en Telefe. Desde ese encuentro, afirmó, no se separó más de él. "En internet si buscás me vas a ver al lado de él en todas sus épocas".

Caire recordó que compartían muchas noches de diversión, especialmente en Cocodrilo, el boliche de Omar Suárez (otro íntimo del exfutbolista), y también en Sunset.

El conductor rememoró una anécdota que revela una faceta desconocida del Diez en las noches de fiesta. A Diego "le gustaba mucho cantar" y le pedía a Caire que lo presentara.

Maradona le daba una instrucción muy específica: "Poneme a Cacho Castaña y presentame bien, eh”. Caire tomaba entonces el micrófono y anunciaba: “Y ahora, para todos ustedes, canta Diego Armando Maradona”. La gente estallaba al verlo en el escenario.

Caire también compartió el shock que sintió al enterarse de la muerte del ídolo. Estaba en su casa y su padre lo llamó para darle la noticia. “Me largué a llorar como loco. No lo podía creer”, confesó. Además, Caire se sintió impactado por cómo lo vio terminar, sintiendo que lo habían dejado "abandonado".

Debido a que su madre estaba delicada de salud (ella falleció después), Caire no pudo mezclarse con la gente e ir a despedirlo en persona, ya que se encontraban en plena pandemia con aforo. Él y sus padres estaban grandes.

En lugar de ir al velatorio, Caire ideó su propia forma de despedida: como sabía que el cortejo fúnebre pasaría por la autopista para ir al cementerio, él se dirigió al Acceso Oeste, se paró en un cruce, se hizo la señal de la cruz, y lo vio pasar. Caire concluyó que, de todas formas, disfrutó y vivió mucho con Diego en vida.