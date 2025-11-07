"Estoy detonada": la angustia de Lourdes Fernández por la denuncia contra su ex

El equipo de Desayuno Americano (América) se encontró con una Lourdes Fernández "completamente angustiada" que no encontraba las palabras para definir su situación. La artista se quebró luego de que su abogado, Yamil Castro Bianchi, asegurara que ella había tomado la decisión de ser querellante en la causa contra su ex, Leandro García Gómez, por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La postura inicial de Lourdes pareció ser otra, ya que subió una historia desmintiendo que iba a ser querellante, pero la eliminó minutos después, lo que generó confusión en sus seguidores.

Publicidad

En diálogo con el programa, Lourdes Fernández explicó con "voz quebrada" que "Hoy no es uno de los mejores días". No obstante, señaló que le pasan "cosas fantásticas como el show del Gran Rex" y que está "recomponiendo por suerte" con su mamá, mientras que con su papá y su mujer "está todo bien".

La cantante reveló que está iniciando un proceso de recuperación: "Hoy arranco una nueva terapia que tiene que ver con todo esto que me pasa".

Publicidad

Cuando el cronista le preguntó si era verdad que pensaba querellar a su ex, no pudo contener las lágrimas. Lourdes negó la acción legal, contradiciendo a su abogado: "No.... yo no soy nada. Yo no hice la denuncia...". Añadió que habían hablado "como personas normales que se quisieron en un momento mucho". Finalmente, confesó: "Esto me detona".

La amiga que la acompañaba tuvo que pedir que se suspendiera la nota debido a su angustia. Antes de cerrar, Lourdes Fernández cerró con una frase que "demuestra que estaría empezando a cambiar su punto de vista sobre lo vivido": "Agradezco mucho, mucho a la gente y hay quienes pasan por cosas feas. Presten atención los que están al lado como hicieron conmigo".