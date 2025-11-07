Una pista inesperada surgida desde Paraguay reactivó la causa por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón, la joven tucumana secuestrada en 2002. Su madre, Susana Trimarco, confirmó que recibió una llamada telefónica en la madrugada del miércoles y una foto que la dejó “sin palabras”, por lo que inició gestiones judiciales para determinar si se trata de su hija.

“Me dijeron que Marita está viva en Paraguay. No puedo dejar pasar esto, tengo que averiguarlo. No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado”, expresó Trimarco en diálogo con el programa El Avispero, de la televisión tucumana.

Publicidad

Según relató, el testigo afirmó haber visto a una mujer en situación de calle en Asunción, que “anda comiendo de los basurales” y presenta signos de haber estado extraviada o con graves problemas de salud mental. “Me mandaron una foto que no la quiero mostrar porque es horrorosa. La situación de esa mujer, para mí como madre, fue como si me clavaran un puñal en el pecho”, sostuvo conmovida.

Trimarco agregó que su equipo legal ya informó a la Justicia Federal sobre la pista, para que se analicen los ADN y las huellas dactilares conservadas en el expediente de Marita. “Las herramientas están. Hay que verificar y no dejar nada librado al azar”, afirmó.

Publicidad

La activista, que desde hace 23 años impulsa la búsqueda de su hija y el combate contra la trata de personas a través de la Fundación María de los Ángeles, señaló que “la están buscando también en cementerios y en otros sitios” y lamentó la carga emocional que implica recibir este tipo de informaciones: “Es una manipulación psicológica terrible que sufrimos las madres que pasamos por estas situaciones”.

La desaparición de Marita Verón

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 cuando tenía 22 años y se dirigía desde la casa de su madre hacia la maternidad Nuestra Señora de la Merced, en San Miguel de Tucumán. La investigación determinó que fue secuestrada por una red de trata que operaba en La Rioja, donde fue obligada a prostituirse.

Publicidad

El caso derivó en un juicio histórico en 2012, en el que los 13 acusados fueron absueltos, aunque un año después la Corte Suprema tucumana revocó parcialmente el fallo y condenó a 10 de ellos por retención y ocultamiento agravado con fines de explotación sexual.