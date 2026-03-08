El semáforo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se encendió en Melbourne y, con él, la ilusión argentina volvió a pista. Franco Colapinto, en su estreno oficial como piloto de Alpine, finalizó en el puesto 14 del Gran Premio de Australia, en una competencia que le exigió reflejos de acero desde el primer segundo.

El momento más dramático de la jornada ocurrió apenas se apagaron las luces rojas. El Racing Bulls de Liam Lawson quedó clavado en la grilla y Colapinto, que largaba metros atrás, se lo encontró de frente. Con una maniobra milimétrica, el bonaerense logró esquivar el impacto, evitando lo que hubiera sido un accidente múltiple en cadena. “Me podría haber quedado tirado en la largada; no sé qué le pasó a Lawson”, confesó Franco tras bajarse del monoplaza.

Un inicio cuesta arriba para el A526

Pese a evitar el choque, el incidente lo relegó a la posición 16, obligándolo a remar desde el fondo. Además, el piloto identificado con el número 43 señaló desajustes internos previos al inicio: “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Son cosas para trabajar y mejorar”, disparó con la sinceridad que lo caracteriza.

Aun con las dificultades, el ritmo del Alpine fue superior al mostrado en la clasificación del sábado. Colapinto logró escalar posiciones y mantenerse en pista durante una prueba que calificó como "larga y difícil", terminando por delante de varios competidores directos.

Balance positivo y la mirada en China

“Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi. Nos falta entender un poco más la energía en clasificación, pero con el auto pesado anduvimos mejor”, explicó en diálogo con ESPN. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró rescatar el último punto de la jornada al finalizar décimo, lo que demuestra que el potencial del auto está para pelear la zona media.

Mientras George Russell le daba a Mercedes el primer triunfo del año seguido por su joven compañero Kimi Antonelli, Colapinto cerró su primer capítulo del 2026 con la frente en alto. El circo de la máxima categoría no da respiro: la acción continuará el próximo fin de semana en el circuito de Shanghái para el Gran Premio de China.