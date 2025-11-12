La Justicia federal abrió una investigación por el descarrilamiento de una formación del Tren Sarmiento, ocurrido este martes por la tarde a pocos metros de la estación Liniers, en el cruce de Timoteo Gordillo y Rivadavia. El hecho dejó al menos veinte personas heridas, tres vagones descalzados y generó un amplio operativo de rescate y evacuación.

El incidente se produjo alrededor de las 15.50, cuando una formación que se dirigía desde Moreno hacia Once se salió de las vías por motivos que aún se desconocen. De inmediato, se dispuso la evacuación de todos los pasajeros, mientras el SAME, Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil y el Grupo Especial de Rescate (GER) desplegaron un operativo de emergencia con 40 ambulancias.

Según precisó el titular del SAME, Alberto Crescenti, entre los heridos hay ocho hombres, siete mujeres y cinco personas más con lesiones menores. Diez fueron asistidos en el lugar y nueve trasladados a hospitales porteños: cuatro al Santojanni, dos al Grierson, dos al Álvarez y una al Vélez Sarsfield. Crescenti confirmó que no hubo víctimas fatales.

En paralelo, la Justicia federal ordenó medidas inmediatas, entre ellas el análisis de sangre al maquinista para descartar un posible error humano y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. También se instruyeron pericias técnicas sobre los rieles y el sistema de cambio de vías, con el fin de determinar si existió una falla mecánica o estructural.

Desde la Unión Ferroviaria Oeste, su secretario general, Rubén “Pollo” Sobrero, manifestó dudas sobre el origen del siniestro: “El sistema de cambio de riel no permite error humano. Estamos seguros de que no fue una falla del conductor. Aguardamos las pericias para saber qué pasó”.

Mientras tanto, las autoridades de Trenes Argentinos trabajan en la remoción de la formación afectada y en la reparación del tendido ferroviario, que quedó interrumpido en ese sector. Las próximas horas serán decisivas para establecer si el descarrilamiento se debió a un problema técnico, un sabotaje o un deterioro estructural, en una línea que acumula reclamos por falta de mantenimiento.

El servicio del Tren Sarmiento continúa con demoras y cancelaciones, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de las causas que provocaron uno de los incidentes ferroviarios más graves de los últimos meses.