El gobierno nacional convocó este martes por la mañana a la primera reunión de Gabinete del año en la Casa Rosada, luego de un largo receso de verano, en la que el presidente Javier Milei y sus ministros repasaron temas de gestión y definieron la hoja de ruta legislativa para 2026. El encuentro se da en la previa de dos sesiones clave en el Senado y de la apertura ordinaria del período legislativo.

Según fuentes oficiales, en esta reunión se destacó la intención de impulsar en el Congreso más de 50 proyectos de ley durante el año, un paquete que se sumará a lo ya debatido o aprobado en sesiones extraordinarias y que incluirá iniciativas estructurales en distintas áreas.

El gabinete, compuesto por ministros como Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Diego Santilli (Interior), se reunió con el presidente bajo un operativo de seguridad y en medio de un clima de alta actividad política. La reunión también ocurre en el contexto de definiciones parlamentarias como la modificación a la reforma laboral, la discusión del régimen penal juvenil, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y la ley de Glaciares, entre otros temas que la Casa Rosada busca aprobar antes del inicio de las sesiones ordinarias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado que la agenda parlamentaria incluye numerosos proyectos que esperan tratamiento en el Congreso, con la intención de que el Presidente defina las prioridades una vez diseñado el esquema general de leyes para el año.

La reunión también se enmarca en una semana legislativa clave, con tres debates en el Senado definidos y con la mirada puestas en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, donde Milei brindará un discurso ante la Asamblea Legislativa enumerando este plan legislativo.