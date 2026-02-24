Un pastel de papas sin horno que se hace en solo 30 minutos se perfila como una solución práctica cuando no se quiere o no se puede usar el horno. Este plato mantiene la esencia del clásico pastel argentino, pero se cocina completamente en la hornalla, con ingredientes cotidianos y pasos sencillos.

La receta comienza con papas medianas peladas, cortadas y hervidas hasta que estén tiernas, que luego se hacen puré sin agregar leche ni manteca, aunque se puede condimentar con sal y nuez moscada para realzar sabor.

Mientras tanto, en una sartén grande se rehoga cebolla y ajo picados con aceite, se agrega carne picada y condimentos (sal, pimienta) y se cocina hasta que esté dorada, con un chorrito de caldo o agua para dar jugosidad.

Con el relleno listo, se arma el pastel directamente en la sartén: primero la carne, luego el puré de papas extendido de manera uniforme, y opcionalmente queso rallado o en fetas por encima. Tapado y a fuego bajo, el vapor generado en la sartén cumple la función del horno y permite que el plato termine de cocinarse, el puré quede caliente y el queso se funda.

Entre los tips para un pastel más sabroso, se recomienda dejar el relleno algunos minutos sin mover antes de cubrirlo con puré para que quede más dorado, o sumar ingredientes como huevo duro, choclo o queso cremoso al relleno.

Esta variante sin horno demuestra que el popular pastel de papas puede adaptarse a cocinas sin horno o a tiempos más cortos sin perder su carácter reconfortante y casero.