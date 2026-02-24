El gobierno nacional anunció la incorporación de un bono en dólares a las licitaciones de deuda, con el objetivo de captar hasta US$2.000 millones que serán destinados a afrontar los pagos de capital programados para julio de este año con bonistas privados.

La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, informó que este nuevo instrumento (que se podrá suscribir y pagar exclusivamente en dólares) se ofrecerá en las licitaciones habituales quincenales junto con títulos en pesos. En cada subasta inicial se licitarán hasta US$150 millones, con una segunda ronda al día siguiente para ampliar la emisión por US$100 millones adicionales, hasta completar el programa máximo.

El bono, identificado como BONAR 2027 o AL27 según algunos mercados, tendrá vencimiento el 29 de octubre de 2027, es decir, después de las elecciones presidenciales de este año, y ofrecerá una tasa nominal anual del 6% con intereses pagaderos mensualmente. El capital se amortizará íntegramente al vencimiento.

La medida representa una estrategia anticipada de financiamiento para asegurar liquidez y cumplir con compromisos de deuda en moneda extranjera, evitando presiones sobre las reservas internacionales del Banco Central y reduciendo la urgencia de financiamiento externo en un contexto global complejo.

Además del bono en dólares, la licitación del Tesoro incluye otros instrumentos como letras ajustadas por inflación (CER), bonos vinculados al dólar oficial (dólar linked) y títulos tradicionales en pesos, ampliando las opciones de inversión para los participantes del mercado.

La iniciativa ocurre en un entorno donde la Argentina enfrenta vencimientos significativos de deuda en moneda extranjera a mitad de año, lo que hace clave la colocación de este tipo de instrumentos para estabilizar el perfil de pagos y dar señales de solvencia a los mercados financieros.