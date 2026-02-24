Economía > Tips
Qué hacer si ARCA cambia tu categoría afectando a tu bolsillo
POR REDACCIÓN
Recibir una recategorización unilateral por parte de ARCA sin aviso previo puede representar un golpe al bolsillo para los pequeños contribuyentes, ya que implica un aumento de los pagos mensuales y posibles sanciones si se aceptan sin réplica.
La recategorización automática se activa cuando el organismo detecta inconsistencias entre los datos declarados y los parámetros reales de actividad económica, como consumos con tarjetas, transferencias bancarias, compras o acreditaciones que superan los límites de facturación permitidos para la categoría actual del contribuyente.
El proceso puede ocurrir de dos formas:
Inspección presencial, cuando un fiscal visita el domicilio o local comercial y labra un acta detallando el nuevo nivel asignado y la deuda resultante.
Ajuste automático por sistemas informáticos, donde el algoritmo cruce la información de bancos y emisores de crédito durante las 24 h y luego envíe una notificación electrónica explicando los motivos de la modificación sin intervención física.
Si la recategorización afecta tus obligaciones, no estás obligado a aceptar pasivamente la decisión. Tenés la posibilidad de presentar un descargo o apelación ante ARCA utilizando la plataforma de trámites digitales con tu clave personal, siempre que lo hagas dentro de los primeros 15 días desde la notificación.
Actuar rápido es crucial porque si se pasa ese plazo, aceptarías tácitamente la nueva categoría, dificultando cualquier intento de revertirla hasta el próximo periodo semestral.
En términos económicos, aceptar la modificación sin objetar puede generar multas equivalentes a la mitad del capital evadido, además de diferencias impositivas y aportes jubilatorios adeudados, con intereses acumulados por la demora.
Sin embargo, si antes de recibir el aviso regularizás voluntariamente tus datos y parámetros (actualizando facturación y situación fiscal) podés evitar multas por completo o reducirlas al 50 %.
Para manejar estos trámites, usar servicios como “Presentaciones Digitales” de ARCA con clave fiscal facilita la presentación de descargos sin necesidad de ir a una dependencia física.
