Uno de los cambios más significativos que introduce el proyecto de "Ley de Libertad Educativa" presentado por el Gobierno nacional es la creación formal de "consejos de padres" en las escuelas de gestión estatal, un mecanismo que institucionaliza y amplía la participación de las familias en la vida escolar con facultades específicas sobre la dirección de los establecimientos.

La medida, enmarcada en el principio de que la familia es "el agente natural y primario de la educación de los hijos", busca traducir en herramientas concretas el rol protagónico que la reforma educativa quiere otorgar a los padres, frente a lo que denomina la "subsidiariedad" del Estado.

Facultades: incidencia en la dirección, pero no en lo pedagógico

Según el artículo 67 del proyecto oficial, los consejos de padres tendrán dos facultades principales:

Incidir en el nombramiento y remoción del equipo directivo de la escuela. Participar en la elaboración y modificación del reglamento interno de convivencia de la institución.

Este diseño representa un ajuste respecto al borrador filtrado en noviembre, que además les otorgaba injerencia en la "selección del personal docente". Esa potestad, que generó amplio rechazo en sectores gremiales y académicos, fue finalmente excluida de la versión definitiva enviada al Congreso.

"El proyecto reconoce el derecho de las familias a elegir las instituciones o proyectos educativos acordes a sus convicciones", señala el texto, y los consejos de padres se presentan como el canal institucional para ejercer ese derecho dentro de la escuela estatal.

Un cambio en la gobernanza escolar

La creación de estos consejos modifica sustancialmente la arquitectura de poder dentro de las escuelas públicas. Hasta ahora, la designación de directores y la definición de los reglamentos son facultades que residen en los ministerios de educación provinciales y, en algunos casos, en los supervisores.

Con la nueva ley, las familias –organizadas en un consejo– tendrán voz y voto en estos procesos cruciales. El proyecto no especifica aún la composición exacta de estos consejos, su frecuencia de reunión o el mecanismo de votación, detalles que quedarán sujetos a la reglamentación y posiblemente a normativas provinciales adicionales.

Contexto: transparencia y elección informada

La potenciación del rol familiar no se limita a los consejos. El proyecto complementa esta medida con otro cambio clave: la publicación de información desagregada por escuela.

El artículo 97 de la actual Ley de Educación Nacional prohíbe difundir los resultados de las evaluaciones nacionales (como Aprender) por establecimiento. La nueva normativa deroga esa prohibición, permitiendo que el Estado publique esos datos siempre que no se identifique a estudiantes o docentes individuales.

El objetivo declarado es que las familias puedan tomar decisiones informadas al elegir escuela, comparando indicadores de rendimiento, y que los propios consejos de padres cuenten con información objetiva para evaluar la gestión de la dirección escolar.

Reacciones y debate anticipado

La medida se enmarca en la filosofía central de la reforma, que diagnostica que el "factor principal de nuestra decadencia" educativa son los "graves déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas" del sistema.

Sin embargo, se anticipa como un punto de fricción en el debate legislativo. Los sindicatos docentes han manifestado históricamente su rechazo a mecanismos que, a su juicio, podrían "privatizar" la lógica de la escuela pública o condicionar la labor profesional desde intereses particulares. Por otro lado, organizaciones de familias y think tanks que promueven la "libertad educativa" celebran la medida como un avance hacia una mayor corresponsabilidad en la educación.

El proyecto de ley inicia ahora su trámite parlamentario, donde la figura de los consejos de padres, su alcance y sus mecanismos de implementación serán, sin duda, uno de los ejes del debate sobre el futuro modelo de escuela pública en la Argentina.