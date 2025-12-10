Gimena Accardi reveló por qué le "robó" el vestido a Moria Casán

Gimena Accardi generó un gran revuelo durante su regreso a la alfombra roja en los Martín Fierro de Cine 2025, un evento que marcó su vuelta tras la separación de Nicolás Vázquez. La actriz eligió un vestido de Esquina Esquina, un modelo strapless, largo y con la característica herradura metálica en el escote. El problema residió en que el look era idéntico al que Moria Casán había usado recientemente, aunque con variaciones: mientras que La One optó por el diseño en rosa y lo acompañó con guantes largos, Accardi lo llevó en tono gris claro y sin accesorios dramáticos.

El panel de La mañana con Moria debatió sobre la elección de Accardi. Nazarena Di Serio comentó de forma divertida: “Tu vestido marcó tendencia porque se lo pusieron”. Moria, con su estilo característico, sentenció: “La única yegua soy yo, mi amor, que lleva esa herradura. Por favor te lo pido”. El especialista Fabián Medina Flores sugirió que el diseño se llamaba “el vestido de la venganza”, en referencia al icónico look de Lady Di, añadiendo que si "necesitás volver y tener la presión de la alfombra roja, necesitás estar armada”. Medina Flores concluyó, entre risas: “Ya sabemos quién es la dueña de la herradura”.

Cuando Accardi salió al aire, la tensión se disipó. Casán la saludó amablemente: “Qué mona estabas ayer. Felicitaciones”, y Accardi devolvió el cumplido: “Qué mona estabas vos, Moria. Eso es lo primero que quiero decir”.

Accardi explicó la elección sin rodeos: “Apenas te vi con ese vestido dije ‘qué hermosa está Moria’. Yo por supuesto ya lo tenía separado y dije ‘es genial, qué honor ponerme el mismo vestido que ella’. No fue un error ni una casualidad. Para mí es una elección”. La actriz agregó que su foco está en el bienestar personal, asegurando: “Me gusta jugármela, siempre y cuando yo esté cómoda y contenta con lo que tengo puesto, estoy feliz”.

La actriz profundizó en su análisis sobre la moda femenina y las comparaciones. Accardi manifestó que le parecía un gesto positivo que dos mujeres pudieran lucir el mismo diseño: “Más allá de eso quiero recalcar que me parece un guiño hermoso que dos mujeres con distintas edades con un vestido de distintos colores y puestos de distintas formas puedan lucirse y mostrarlo”.

Finalmente, Gimena ofreció una reflexión contundente sobre el doble estándar de la crítica en la moda: “Los tipos están de traje, con camisa blanca en todos los eventos, exactamente iguales, y nadie dice nada”. Comparando esta uniformidad con la atención que reciben las mujeres, cerró su argumento: “Y nosotras que estamos divinas, en distintos eventos, con un vestido que nos queda distinto a las dos... a mí me parece hermoso. Para mí es un honor haberme puesto el mismo vestido que vos. Sabía que lo íbamos a repetir y me parece genial”.