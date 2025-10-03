La gastronomía sanjuanina volvió a tener protagonismo en la pantalla de Yo Cocino, el espacio culinario del programa Yo Te Invito que se transmite por HUARPE TV (19.2 de la TDA y en Kick), con la conducción de Ana Paula Zabala y Alejandro López. En esta edición, la cocinera Bárbara Brevieri sorprendió al público con una receta tradicional, fácil y rendidora: los famosos “Chuchinches”.

“De medio kilo salen aproximadamente 25, más o menos, y si los hacen más chiquititos pueden sacar hasta 50”, comentó Brevieri durante la preparación. La pastelera destacó que esta masa no solo sirve para los clásicos churritos, sino también como base para elaborar facturas caseras.

La receta requiere 500 gramos de harina 0000, 10 gramos de sal, 20 gramos de levadura fresca, 75 gramos de azúcar y 250 ml de agua tibia. Para el empaste, se utilizan 100 gramos de grasa pomada y dos cucharaditas de harina. “Es superfácil de preparar y muy práctica”, aseguró la cocinera, mientras mostraba los pasos de amasado y reposo.

Una de las claves está en el empaste, que se incorpora a la masa para darle un efecto hojaldrado. “Le damos una vuelta de sobre, la llevamos media hora al frío, y después cortamos los ‘churrínches’, que pueden ser grandes o chicos, según el gusto de cada uno”, explicó Brevieri.

Los Chuchinches se hornean en horno precalentado a 200 grados durante unos 10 minutos, aunque el tiempo puede variar según cada cocina. Una vez listos, se pincelan con almíbar y se espolvorean con azúcar o chocolate. “Nada más, ya están listos, es muy fácil”, remató la cocinera, animando a los televidentes a probar la receta en sus hogares.