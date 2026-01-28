Cómo hacer la torta invertida de peras más húmeda: paso a paso

La cocina argentina cuenta con una preparación que destaca por su elegancia y carácter profundamente casero: la torta invertida de peras de Maru Botana. Se trata de una receta que “nunca falla” y que logra un resultado húmedo y perfumado, ideal para acompañar meriendas especiales o almuerzos en familia.

El secreto de este postre reside en la combinación de frutas caramelizadas con un toque gourmet de oporto, el cual se absorbe al salir del horno para otorgar profundidad y aroma. Para la base, se utiliza 1 kg de peras peladas y sin semillas, 600 g de azúcar para el caramelo, 100 g de manteca y 1 ½ taza de oporto.

La elaboración de la masa requiere batir 6 huevos con 375 g de azúcar y esencia de vainilla hasta que la mezcla sea espumosa y clara, paso fundamental para que la torta sea aireada. Posteriormente, se incorporan con movimientos envolventes 360 g de harina tamizada y 1 ½ cucharadita de polvo de hornear. Tras realizar el caramelo con la manteca y las peras directamente en el molde, se vuelca la preparación y se cocina en horno medio hasta dorar.

Una vez retirada del calor, la torta debe pincharse para verter el oporto por encima mientras la masa aún está caliente. Tras dejarla reposar unos minutos, se desmolda con cuidado para lucir las peras brillantes. Según la receta, este plato es un “clásico con sello argentino” y, aunque puede servirse tibia con crema batida o helado, se destaca que “sola ya es una verdadera locura”.