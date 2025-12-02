Un siniestro vial ocurrido este martes al mediodía en Santa Lucía dejó a una joven ciclista con diversas lesiones luego de ser embestida por un colectivo. El choque se produjo a las 12.05 en la intersección de calle Hipólito Yrigoyen y Amarfil, frente a la Escuela Pellegrini, en jurisdicción de la Comisaría 5ª.

Según informaron fuentes del Comunal de Santa Lucía, el colectivo interno 79 de la línea 341, perteneciente a la empresa Triunfo, circulaba de oeste a este por Yrigoyen cuando impactó a la bicicleta Top Mega rodado 29 que avanzaba en la misma dirección, conducida por una mujer de 23 años.

A raíz del choque, la ciclista sufrió lesiones visibles en el rostro, el brazo derecho y la rodilla izquierda, aunque permaneció consciente y estable. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Médicas 107 llegó al lugar para asistirla y evaluar su estado general.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y comenzar con las pericias que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar eventuales responsabilidades.