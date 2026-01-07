Con más de 25.000 inscriptos, comenzaron las Colonias de Verano 2026 en San Juan

Las Colonias de Verano 2026 comenzaron esta semana en San Juan y vuelven a convertirse en uno de los programas sociales más amplios del receso escolar. Desde este miércoles 7 de enero, niños, personas mayores y personas con discapacidad iniciaron las actividades gratuitas que se desarrollan en simultáneo en todos los departamentos de la provincia.

Energía solar, uno de los pilares de estas colonias. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El lanzamiento oficial tuvo lugar en el departamento Sarmiento, aunque el inicio fue provincial, con funcionamiento en 92 predios distribuidos en los 19 municipios, donde las jornadas se extienden de martes a viernes, de 8 a 13, hasta el 30 de enero.

Un comienzo con miles de participantes

De acuerdo a los datos oficiales, alrededor de 25.000 personas participarán de las colonias este verano. El vicegobernador Fabián Martín destacó la magnitud del programa durante el acto de apertura y remarcó su carácter inclusivo.

“Estamos muy contentos de estar en el lanzamiento de las colonias de vacaciones, con un esfuerzo importante del Gobierno de la provincia junto a los 19 municipios”, señaló. Y subrayó: “San Juan es la única provincia del país que desarrolla una política de este tipo, que no es solo para chicos, sino también para adultos mayores y personas con discapacidad”.

Los más chicos comenzaron las colonias en todas las provincias. FOTO: Gabriel Flores //DIARIO HUARPE

Alimentación cuidada desde el primer día

Uno de los pilares del inicio de las colonias es la provisión de alimentos, que funciona como continuidad de los comedores escolares durante el receso. La secretaria de Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, explicó que este año se reforzó especialmente el trabajo nutricional.

“Nos hemos enfocado mucho con un equipo nutricional, trabajando arduamente en la evaluación de la alimentación”, indicó. Según detalló, los menús fueron diseñados teniendo en cuenta distintas patologías: “Tenemos preparados menús para personas con diabetes, celiaquía e intolerancia a la lactosa, con los nutrientes bien repartidos en cada caso”.

Los menús, pensados para todos. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Acosta precisó que durante las jornadas se brinda desayuno y almuerzo, y remarcó que el objetivo es acompañar de manera integral a quienes participan del programa. “Es la continuidad de los comedores escolares en el receso, pero con otra impronta, acompañada también por el deporte”, afirmó.

Recreación y aprendizaje con eje en la energía solar

El inicio de las colonias 2026 incorpora un eje pedagógico transversal bajo el lema “La energía solar enciende San Juan”. A través de juegos y talleres, los participantes trabajan contenidos vinculados a las energías renovables y el cuidado del ambiente.

“El programa es un espacio para divertirse, para distenderse, pero también para aprender”, señaló el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Pavone. En ese sentido, agregó: “Este año hemos incluido todo lo que es energía renovable, algo tan importante para San Juan, y lo trabajamos de manera didáctica con los chicos”.

Los adultos mayores, tamién tienen su lugar. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Además de las actividades educativas, las colonias ofrecen pileta, propuestas artísticas y espacios de socialización que, para muchos participantes, representan una oportunidad única durante el verano.

Un trabajo conjunto en cada departamento

En Sarmiento, uno de los departamentos sede del lanzamiento, el intendente Alfredo Castro detalló que 1.150 chicos participan de las colonias, distribuidos en distintos centros. “Tenemos nueve centros en funcionamiento para poder llegar a todos los distritos del departamento”, explicó, y destacó la logística de traslados para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Valoramos mucho que las autoridades provinciales estén presentes, porque este es un programa que llega a todos”, señaló.

Un inicio que marca el verano sanjuanino

Con el arranque de las Colonias de Verano 2026, San Juan pone nuevamente en marcha una política pública que combina inclusión social, alimentación, recreación y aprendizaje. El inicio de esta semana marca el comienzo de un verano que, para miles de sanjuaninos, se vive en comunidad y con acompañamiento del Estado.