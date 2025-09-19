El Velódromo multipropósito Vicente Chancay, ubicado en el departamento Pocito, fue el escenario del cierre de la Semana de la Educación Inicial 2025. El evento culminó bajo el lema “Sembrando infancia, cosechando futuro” y contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego.

Tras la entonación de los himnos Nacional y a Sarmiento, el funcionario tomó la palabra, donde destacó que la educación es la “prioridad más grande para los sanjuaninos” y el “pilar más importante de su gestión de gobierno”. Además, felicitó al equipo del área, a los niños y a sus familias.

El gobernador resaltó los avances concretos logrados en los últimos meses, mencionando que han “avanzado mucho en la generación de nuevas instalaciones para la primera infancia”, equipadas con juegos, insumos y “todo lo necesario para que los niños tengan una mejor calidad de estudio y de vida también”.

Para concluir su mensaje, Orrego se centró en la figura docente. Hizo hincapié en “el trabajo extraordinario de cada una de las seños, por su profesionalismo, su compromiso y su cariño”. Además, enfatizó una idea central: “sin ellas no hay transformación educativa posible”, dedicando su respeto y cariño a las educadoras.

Por su parte, el vicegobernador Martín expresó su admiración por el trabajo de los docentes de Nivel Inicial y puso en valor la decisión del gobernador de colocar la Educación como el eje central de la gestión gubernamental. Martín añadió que, en la tierra de Domingo Faustino Sarmiento, “la educación adquiere un valor esencial”. En ese marco, destacó el “gran esfuerzo” realizado para implementar el “boleto único y gratuito para todos los estudiantes y docentes”, asegurando que “esto es invertir en un mejor futuro y en una gran provincia”.

Finalmente, la ministra Fuentes agradeció al cuerpo de directivos y docentes por hacer posible la “maravillosa semana”, que permitió “visibilizar las actividades y avances de nuestro querido nivel inicial”. La ministra agradeció a las docentes que “iluminan con sus conocimientos y su ternura para seguir adelante”. El emotivo encuentro concluyó con una obra de teatro a cargo de los pequeños y sus docentes.