Sebastián Villa, quien fue figura y campeón de la Copa Argentina 2025 con Independiente Rivadavia de Mendoza, se posiciona este 6 de enero de 2026 como el eje del mercado de pases ante un posible arribo a River.

Pese a sus más de 150 partidos y siete títulos con la camiseta xeneize, el colombiano afirmó en una nota con PicadoTV: “Boca ya es pasado”. El atacante fue pragmático sobre su perspectiva profesional y su historia en el club de la Ribera: “Ahora pienso en el futuro, que sea lo mejor para mí porque soy futbolista y es mi trabajo”.

El interés del club "Millonario" despertó la ilusión del jugador por compartir plantel con su amigo Juan Fernando Quintero. Al respecto, Villa declaró: “He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. En las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”.

Sobre su vínculo con Quintero, añadió: “Juanfer sabe mi mentalidad. Me gustan los retos, los desafíos. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo y que sea lo mejor para mi y para mi familia. Y para Independiente Rivadavia que me dio la oportunidad de volver a resurgir”. Ante la expectativa de un llamado de Marcelo Gallardo, sentenció: “Si Gallardo me llama, viajo ya mismo para Argentina”.

Esta potencial incorporación generó el rechazo de una agrupación feminista de River, que emitió un comunicado expresando que la posible llegada del delantero "provoca vergüenza ajena". El historial del jugador incluye una separación del plantel de Boca a mediados de 2023 tras ser condenado a dos años y un mes de prisión condicional por abuso sexual contra su expareja. Aunque fue absuelto el año pasado en otra causa por violencia de género, violación y tentativa de homicidio, Villa terminó su contrato en aquel entonces y se marchó a Bulgaria antes de recalar nuevamente en el país.

Respecto al actual presidente boquense, confesó: “La relación con (Juan Román) Riquelme no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano no tendría problemas porque no soy un tipo reconcoroso. Soy noble, con un gran corazón”.