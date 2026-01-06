El hombre conocido como “el Chileno”, identificado como Guzmán Alexander, fue detenido en Buenos Aires tras permanecer prófugo de la Justicia de San Juan y ya fue trasladado a la provincia, donde llegará este miércoles 7 de enero y quedará a disposición del juez interviniente. El caso, que investiga un violento ataque armado ocurrido en el marco de un conflicto de pareja, entra ahora en una etapa decisiva con la inminente formalización y el avance hacia el juicio.

A partir del segundo tramo de la investigación, la fiscal Daniela Pringles tomó intervención directa en el legajo, que originalmente estaba a cargo del fiscal Achem junto a la ayudante fiscal María Belén Sánchez. “Se trata de un episodio de extrema gravedad, en el que una persona efectuó cinco disparos contra otra, impactando todos en el cuerpo de la víctima, para luego darse a la fuga”, explicó la fiscal en declaraciones brindadas a DIARIO HUARPE.

Según precisó la representante del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió durante una discusión entre una ciudadana y su expareja, contexto en el cual el imputado abrió fuego y huyó inmediatamente de la provincia. “El acusado se dio a la fuga de San Juan, lo que motivó una intensa búsqueda por parte de la Brigada Policial de UFI Genérica, que continuó trabajando incluso durante la feria judicial”, señaló Pringles.

La fiscal destacó especialmente el trabajo coordinado que permitió localizar al sospechoso en Buenos Aires. “La brigada tomó conocimiento de que el imputado se encontraba en esa provincia, se realizaron las gestiones correspondientes y, tras librarse el exhorto por parte del juez del caso, se concretó finalmente la detención”, indicó. En ese sentido, confirmó que el traslado ya se realizó y que el acusado será presentado ante el juez de feria en San Juan.

En cuanto a la calificación legal provisoria, Pringles detalló que la causa se encuadra, al menos, como abuso de armas. “Estamos trabajando además en el análisis de una eventual portación ilegítima de arma de fuego, dado el contexto en el que se produjo el ataque”, sostuvo. Asimismo, remarcó que Guzmán Alexander cuenta con antecedentes penales. “El imputado registra una condena anterior de cumplimiento condicional, lo que será tenido en cuenta en el avance del proceso”, agregó.

Con el acusado nuevamente en la provincia y bajo custodia judicial, la causa avanza hacia su etapa central. La expectativa está puesta ahora en las próximas audiencias, donde se definirá su situación procesal y el camino hacia el juicio por un hecho que conmocionó por su nivel de violencia y por la posterior fuga del imputado.