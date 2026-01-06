Fernando Carrillo y su polémica defensa a Nicolás Maduro

El actor venezolano Fernando Carrillo protagonizó un tenso cruce en el programa "La mañana con Moria" tras la detención del presidente Nicolás Maduro. Carrillo, quien defendió la gestión oficialista y denunció una "campaña sucia" orquestada por Estados Unidos y medios afines, también manifestó su apoyo a la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien describió como "la gran mujer de su vida".

Sobre la figura de Rodríguez, el actor aseguró: “Es falso lo que quieren decir, que entregó a Maduro. Es una mujer fiel, honesta, noble y valiente”. Al ser consultado por la legitimidad del gobierno, afirmó: “Si hoy se abren las elecciones, Nicolás Maduro ganará arrolladoramente. Dicen que Corina Machado ganó, pero eso no es cierto, porque si así fuera estaría gobernando ahora. Lo de la censura y el cierre de medios es todo mentira: en Venezuela tenemos hasta CNN”.

Carrillo también se refirió a la crisis migratoria y a los detenidos: “Me solidarizo con los venezolanos que se fueron y les digo que es hora de volver a casa, porque el éxodo fue inducido. Los medios de desinformación los bombardean y les hacen creer que no tienen futuro. Los argumentos son tan falsos como las armas de destrucción masiva de Irak. Los detenidos son mercenarios, no víctimas”. Ante esto, un joven venezolano presente en el estudio le respondió: "Es una vergüenza, una burla para los millones de venezolanos que estamos fuera del país que alguien por sus negocios blanquee una dictadura. Una falta de respeto. Los expulsados volveremos en paz, en democracia... no como ahora que los detenidos políticos no pueden defenderse".

La tensión aumentó cuando Carrillo intentó abandonar el móvil diciendo: "Es falso, falso completamente. Yo me voy Moria querida, que Dios los bendiga porque tenemos un punto de vista diferente. Esta persona no me deja hablar". En ese momento, otro panelista lo increpó: "Dime quién ganó las elecciones del 28 de julio y qué prueba hay para que digas que ganó Nicolás Maduro cuando las actas muestras otras cosas. Mientras a tí te pagan por decir esto, los venezolanos estamos aquí defendiendo nuestro país". Moria Casán intervino para intentar continuar el debate: "No puede ser que no te quedes a debatir gordo. Hay sesgos ideológicos diferentes pero podemos intercambiar ideas".

Sin embargo, Carrillo insistió en su postura sobre los presos: “Son mercenarios y en la Argentina también estarían presos”. Además, arremetió contra la oposición: “A María Corina Machado no la quiere ni Trump y si hay actas, deberían estar presentadas. Hay quienes aplauden bombardeos y muchas de las desgracias que hemos vivido. Hoy Delcy Rodríguez es la mujer más brillante y está a cargo de nuestro país”. Ante estas palabras, Cinthia Fernández le gritó: "Este abusador defiende las torturas, qué se puede esperar", sugiriendo que recibía dinero por sus declaraciones.

A diferencia de figuras como Catherine Fulop, Ricardo Montaner, Danny Ocean o Carlos Baute, Carrillo mantuvo su respaldo al chavismo. Tras la detención de Maduro, expresó: “Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violentara el espacio de un país con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas”. Finalmente, concluyó: “Estoy a favor de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”.