La Justicia de San Juan dictaminó la pena para uno de los dos hombres que fueron detenidos por robo de cebollas en Rivadavia. El imputado, identificado como Miguel Ramos Mondaca, deberá cumplir con tareas comunitarias y abonar dinero al damnificado.

Fuentes judiciales informaron que el caso sucedió el 31 de octubre de 2025, cuando Mondaca, acompañado por Rodrigo Mercado Núñez, sustrajo cebollas de la finca Valle Encantado. El delincuente ingresó a pie al predio de plantaciones y, armados con cuchillos tipo tramontina, comenzaron a cortar los cultivos y guardar las verduras en cuatro mochilas y una bolsa de consorcio.

Una vez con el botín, los acusados intentaron retirarse a pie por el interior de la finca, pero fueron advertidos por uno de los propietarios, quien llamó al 911 y alertó al encargado del lugar. Inmediatamente, personal policial interceptó a los sospechosos a unos 500 metros del lugar, con lo robado.

Por lo sucedido, la Justicia de San Juan dictó para Miguel Ramos Mondaca la suspensión de juicio a prueba por el término de un año.. Como parte de las medidas establecidas, deberán cumplir una reparación simbólica de $60.000 a favor del damnificado, que deberá abonarse en un plazo de 30 días, además de 60 horas de trabajo comunitario en seis meses en el Municipio de Chimbas.