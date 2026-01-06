El video de Lucas Blondel pidiéndole casamiento a Morena Beltrán

En el marco de un viaje junto a sus seres queridos, Morena Beltrán y Lucas Blondel confirmaron que pasarán por el altar. El defensor de Boca Juniors organizó una original propuesta de matrimonio en un yate durante sus vacaciones en la playa, contando con amigos y familiares como cómplices del momento.

La periodista, quien recientemente atravesó un cambio de look y admitió que “me cuesta adaptarme al nuevo corte”, compartió el video del suceso en sus redes sociales.

La pareja, que comenzó su relación hace casi dos años, celebró el inicio de una nueva etapa. Según detalló Beltrán, "el 2026 empezó así de increíble". La situación se desencadenó mientras el grupo posaba para una supuesta fotografía que en realidad era una filmación.

En ese instante, Blondel extrajo un anillo, generando la sorpresa de Morena, quien le preguntó: "Dale, ¿en serio?". Al confirmar que era verdad, ella se acercó a besarlo muy conmovida mientras los presentes gritaban "¡Vivan los novios!" entre aplausos.

Debido a que inicialmente no hubo una respuesta verbal, una de las invitadas le exigió que contestara, a lo que la periodista respondió: "Sí, obvio", antes de volver a besar a su futuro marido. Sobre el festejo, Morena agregó: "El aplauso eterno le da el toque. Los amo amigos y familia".

El vínculo entre ambos se hizo público en junio de 2024, luego de meses de rumores que habían iniciado a principios de ese año. Respecto al origen de su historia, Beltrán recordó: "Le había hecho una entrevista, jugamos fútbol-tenis, pero hasta ese momento sólo me llamaba la atención como un jugador de buen pie, inteligente". El acercamiento definitivo se produjo a través de Instagram por iniciativa del jugador: "Todo surgió charlando. Rápidamente sentí su energía y me encantó su forma de ser".