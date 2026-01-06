Oriana Sabatini se mostró entrenando con siete meses de embarazo y estalló el escándalo

Oriana Sabatini compartió a través de sus redes sociales los pormenores de su actividad física durante el séptimo mes de embarazo. En esta etapa de la gestación, la actriz y cantante prioriza el movimiento consciente y el bienestar emocional mediante rutinas controladas que evitan el alto impacto. Según lo expuesto en las imágenes, estos ejercicios son supervisados por profesionales para proteger su salud y la de su bebé.

La práctica se enfoca en la movilidad y el estiramiento utilizando una pelota de fitball. Este tipo de entrenamiento está específicamente indicado para trabajar la zona lumbar, los hombros y la espalda, lo que permite aliviar tensiones y mejorar la postura. Además de los beneficios físicos, como el mantenimiento de la movilidad articular, estos movimientos ayudan a reducir el estrés y mejorar la respiración, factores fundamentales durante el tercer trimestre.

En el video capturado en el gimnasio, se destaca la compañía incondicional de sus perros, Kaia y Bowen, quienes permanecen a su lado durante toda la rutina. Esta presencia refuerza un entorno de calma y conexión familiar en uno de los momentos más importantes para la modelo. De esta manera, Sabatini busca un equilibrio integral entre el cuidado del cuerpo y la serenidad emocional. El material proporcionado no contiene declaraciones directas de la protagonista.