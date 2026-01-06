Noelia Marzol explotó: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Lo que comenzó como un festejo de Año Nuevo en familia terminó en un fuerte descargo público por parte de Noelia Marzol. La bailarina estalló luego de que una supuesta licenciada en psicología utilizara un video de 10 segundos subido a Instagram para sugerir un posible caso de "abuso infantil". En las imágenes de la polémica se veía a la actriz junto a su marido, Ramiro Arias, en la pileta mientras su hija Alfonsina estaba presente,.

Ante las repercusiones, Marzol fue tajante: “Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen recontra re podrida. Que opinen de un video que subí sin problemas, porque sé el contexto, con toda mi familia detrás...”. La artista aclaró que en el clip simplemente estaban “haciendo burbujitas en el agua” y sentenció que quienes la critican “están flasheando una situación que no sucedió”.

Publicidad

Indignada por la gravedad de la acusación, la bailarina expresó: “Me chup... un hue... que opinen lo que quieran. (...) Ahora, que una licenciada esté haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos (...) no lo voy a permitir”. Asimismo, calificó el accionar de la profesional como algo “muy apresurado, me parece muy imprudente, me parece muy peligroso e irreal”.

Marzol también puso en duda la idoneidad de la mujer involucrada: “No entiendo cuál es la lógica de que esta persona siga teniendo su matrícula. Pero bueno, eso lo tendrá que dictaminar otra persona que no soy yo, que tenga mucho más juicio y más criterio, porque la verdad estoy recaliente”.

Publicidad

Finalmente, la acusó de intentar encubrir su error tras borrar la publicación: “No digas que borraste el video para cuidar la integridad de las infancias. No mientas, lo hiciste porque sabés que se te había un quilombo tremendo, porque sabés que metiste la pata feo”.